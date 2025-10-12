Swann Périssé : Calme Cité des Congrès Nantes

Swann Périssé : Calme Cité des Congrès Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 18:00 – 19:30

Gratuit : non 32 € à 37 € 32 € à 37 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/swann-perisse.html Tout public

Stand-up Swann Périssé, depuis toute petite, n’a jamais été calme. Elle pensait que la sérénité arriverait avec l’âge, mais à 30 ans, elle a dû reconnaître qu’elle a des problèmes de colère. Au début, elle croyait qu’elle était toute seule. Elle a ensuite demandé aux gens autour d’elle leurs techniques pour gérer leur colère. Les réponses étaient tellement inquiétantes qu’elle s’est dit qu’il fallait en faire un spectacle. C’est là qu’elle a réalisé que chez les femmes, la colère est associée à la folie. « Calme », c’est un spectacle hilarant de stand-up qui parle de colère, de randonnée, de sexe, de sextoys, de consentement, de haters, de lavement, de justice, d’écologie, et surtout d’indignation. Spectacle dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/swann-perisse.html