Swann Périssé : Calme Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais mardi 20 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-20 20:00 – 21:15

Gratuit : non 18 € à 33 € 18 € à 33 € Billetterie : pianocktail-bouguenais.fr ­ Tout public

One woman show « Calme » est un spectacle explosif qui parle de colère, de randonnée, de sexe, de consentement, de sextoys, de haters, de justice, d’écologie et surtout d’indignation.Saluée pour son humour sans concession, Swann Périssé ambitionne ici de rendre les combats sociétaux aussi captivants que séduisants.Percutant ! Durée : 1h15

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr 02 40 65 05 25 https://www.pianocktail-bouguenais.fr