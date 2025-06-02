SWANN PERISSE – GARE DU MIDI Biarritz

SWANN PERISSE Début : 2026-01-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Swann Périssé, depuis toute petite, n’a jamais été calme. Elle pensait que la sérénité arriverait avec l’âge, mais à 30 ans, elle a dû reconnaître qu’elle a des problèmes de colère. Au début, elle croyait qu’elle était toute seule. Elle a ensuite demandé aux gens autour d’elle leurs techniques pour gérer leur colère. Les réponses étaient tellement inquiétantes, qu’elle s’est dit qu’il fallait en faire un spectacle.C’est là qu’elle a réalisé que chez les femmes, la colère est associée à la folie.Calme, c’est un spectacle hilarant de stand-up qui parle de colère, de randonnée, de sexe, de sextoys, de consentement, de haters, de lavement, de justice, d’écologie, et surtout d’indignation.

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64