SWAP PARTY ! Castries
SWAP PARTY ! Castries jeudi 4 décembre 2025.
SWAP PARTY !
1790 Route de Fontmarie Castries Hérault
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Prêt.e.s pour une soirée fun, éthique et pleine de style ?
On vous donne rendez-vous pour une soirée de troc de vêtements autour d’un bon apéro-dinatoire préparé par Marie, de musique et de jeux (blind test, karaoké…).
Le principe est simple apportez entre 5 et 15 vêtements et repartez avec autant de pièces choisies parmi celles apportées par les autres participant.e.s.
Une manière écoresponsable, conviviale et économique de renouveler sa garde-robe tout en passant un super moment !
Places limitées Inscription
à partir de 2€ .
1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie
English :
Ready for a fun, ethical and stylish evening?
We’re looking forward to seeing you for an evening of clothes bartering over a delicious aperitif and dinner prepared by Marie, music and games (blind test, karaoke?).
German :
Sind Sie bereit für einen lustigen, ethischen und stilvollen Abend?
Wir treffen uns zu einem Kleidertauschabend mit einem von Marie zubereiteten Aperitif, Musik und Spielen (Blindtest, Karaoke?).
Italiano :
Siete pronti per una serata divertente, etica e di stile?
Unitevi a noi per una serata all’insegna dello scambio di abiti con un delizioso aperitivo e una cena preparata da Marie, musica e giochi (blind test, karaoke, ecc.).
Espanol :
¿Listo para una velada divertida, ética y con estilo?
Acompáñenos en una velada de intercambio de ropa con un delicioso aperitivo preparado por Marie, música y juegos (prueba a ciegas, karaoke, etc.).
