SWAP PARTY !

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Prêt.e.s pour une soirée fun, éthique et pleine de style ?

On vous donne rendez-vous pour une soirée de troc de vêtements autour d’un bon apéro-dinatoire préparé par Marie, de musique et de jeux (blind test, karaoké…).

On vous donne rendez-vous pour une soirée de troc de vêtements autour d’un bon apéro-dinatoire préparé par Marie, de musique et de jeux (blind test, karaoké…).

Le principe est simple apportez entre 5 et 15 vêtements et repartez avec autant de pièces choisies parmi celles apportées par les autres participant.e.s.

Une manière écoresponsable, conviviale et économique de renouveler sa garde-robe tout en passant un super moment !

Places limitées Inscription

à partir de 2€ .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Ready for a fun, ethical and stylish evening?

We’re looking forward to seeing you for an evening of clothes bartering over a delicious aperitif and dinner prepared by Marie, music and games (blind test, karaoke?).

German :

Sind Sie bereit für einen lustigen, ethischen und stilvollen Abend?

Wir treffen uns zu einem Kleidertauschabend mit einem von Marie zubereiteten Aperitif, Musik und Spielen (Blindtest, Karaoke?).

Italiano :

Siete pronti per una serata divertente, etica e di stile?

Unitevi a noi per una serata all’insegna dello scambio di abiti con un delizioso aperitivo e una cena preparata da Marie, musica e giochi (blind test, karaoke, ecc.).

Espanol :

¿Listo para una velada divertida, ética y con estilo?

Acompáñenos en una velada de intercambio de ropa con un delicioso aperitivo preparado por Marie, música y juegos (prueba a ciegas, karaoke, etc.).

L’événement SWAP PARTY ! Castries a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT MONTPELLIER