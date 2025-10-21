Sweat Lodge ouvre Mixt ! Mixt Nantes

Sweat Lodge ouvre Mixt ! Mixt Nantes samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 20:00 –

Gratuit : non Roller party : Prix libre – Dj set : 18 € / 20 € Roller party : Prix libreDj set : 18 € / 20 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Roller party + Dj set Sweat Lodge fait danser Mixt pour son premier tour de piste ! Roller, shatta & sueur : pour l’ouverture de la salle Nova, Sweatlodge (plus de 15 ans de fêtes techno sous chapiteau) sort les platines et les patins. Au menu : DJ sets bouillants portés par des artistes féminines qui font vibrer le dancefloor, piste de roller, ambiance caliente.Viens découvrir ce nouveau lieu et transpirer avec style ! de 20h à 0h – Préau de la salle Nova : Roller Party (prêt de rollers sur place) de 22h15 à 3h30 – Salle Nova : Dj set Au programme :- Tracy de Sá- Paulette Sauvage- La Diabla- Awir Léon

