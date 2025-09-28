Sweet Banya Loisail

Sweet Banya Loisail dimanche 28 septembre 2025.

Sweet Banya

Moulin de Radray Loisail Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 23:00:00

Date(s) :

2025-09-28

La Banya de Benoît revient toute la journée du dimanche 28 septembre et la matinée du lundi 29 septembre. Pour cette session, beaucoup de douceurs autour de ce sauna mobile au feu de bois tout mignon. Fabienne Valli, thérapeute énergéticienne proposera massages aux huiles, soins énergétiques, ré-équilibrage corps et esprit. .

Moulin de Radray Loisail 61400 Orne Normandie

English : Sweet Banya

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sweet Banya Loisail a été mis à jour le 2025-09-12 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE