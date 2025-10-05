SWEET CHRISTMAS À LA BOUGIE – Eglise St Esprit Paris

ÉGLISE DU SAINT-ESPRIT DE PARISSACRÉE MUSIQUE PRÉSENTE :SWEET CHRISTMAS À LA BOUGIEDurée du concert : 1h15Sweet Christmas par l’Ensemble Dulci Jubilo à la bougie : un concert éblouissant !Entrez dans la magie de Noël avec 8 voix polyphoniques saisissantes, accompagnées des voix angéliques des Petits Chanteurs de Rueil, qui font résonner au cœur du patrimoine classiques incontournables et chefs d’œuvres méconnus.À la lueur de centaines de bougies donnant vie à un lieu centenaire, laissez-vous transporter par la Beauté dans une expérience immersive et hors du temps.

Eglise St Esprit 186 AVENUE DAUMESNIL 75012 Paris 75