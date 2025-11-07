Sweet home Chicago Musical Revue – Blues Brothers Tribute Pan Piper Paris Paris

Les Blues Brothers ne sont pas seulement un duo légendaire du cinéma, ils incarnent l’essence même du rhythm and blues.

Leur univers est un mélange explosif de musique et de comédie, porté par l’énergie de YOUCE dans le rôle de John Belushi et RICHARD ROSS dans le rôle de Dan Aykroyd.

Ce tribute célèbre leur héritage musical, revisitant leurs plus grands classiques du mythique “Everybody Needs Somebody to Love” à “Soul Man”, chaque interprétation est un hommage vibrant à l’âme du blues. Le spectacle recrée l’ambiance électrique de leurs concerts, avec costumes, lunettes noires et fougue contagieuse.

Les cuivres résonnent, les voix s’élèvent, et le public est emporté dans une euphorie collective.

Plus qu’un hommage, c’est une véritable célébration de la musique qui unit et transcende les générations.

Line up :

Chanteur :Youce

Chanteur et harmoniciste : Richard Ross.

Musiciens : – Vincent Guibert : pianiste – Henri Darina : bassiste – Fred Renard : saxophoniste Baryton – Clément Garnault : tromboniste – Rémy Granger : trompettiste – Edouard Jacquot :saxophoniste Alto – Franck Laglenne : guitariste – Florent Segaud : batteur

Chorégraphe : Monaline G Moon

Danseurs : Sarah – Sweetlo – Melissa Salouh – Jessie Gicquiaux – Marie Gaudillière – Nico Schwartz – Nico Megafunk

Réalisation vidéo – Aurélien Rocland

Graphisme – Aurélien Gendre

Production – Philippe Bensoussan

Concert Debout

Ouverture des portes : 19h30

Style Musical : BLUES , RHYTHM’N BLUES, SOUL

L’établissement n’accueille pas les enfants de moins de 5 ans. Merci de votre compréhension.

Le samedi 10 janvier 2026

de 20h30 à 22h30

payant

À partir de : : 30 EUR

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T21:30:00+01:00

fin : 2026-01-10T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T20:30:00+02:00_2026-01-10T22:30:00+02:00

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://pan-piper.com/live/events/blues-brothers-tribute/