Sweet Potato Vine en concert pour le Folk Club de Cahors avec Bluegrass & Old Time Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac

Le Folk Club de Cahors présente son concert mensuel le vendredi 24 octobre au Château de Labastide-Marnhac avec le Bluegrass & Old Time Americana de Sweet Potato Vine en tête d’affiche.

Sweet Potato Vine est un quartet de Folk Américaine & Old Time incluant guitare, banjo, contrebasse, violon et voix en harmonies.

### Sweet Potato Vine, c’est Gregg le New Yorkais, Léa de la Ville Rose, Jake from Indiana et Maël de son potager au bord du Tarn. Sweet Potato Vine est un groupe festif et coloré qui s’inspire des racines profondes de la musique Folk Américaine & Old Time tout en ajoutant une touche supplémentaire de fraîcheur et de fun.

Leur musique est un mélange irrésistible de mélodies enjouées et de rythmes entraînants qui vous feront taper du pied et battre des mains.

Pendant la première partie du concert, la chanteuse Babette Mellac, les chanteurs Michaël Courdesses, Didier Gallien et l’organisateur du club, Michel Griffin.

L’entrée est à 15 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile.

Les réservations sont vivement recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-24T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-24T23:00:00.000+02:00

folkclubcahors@gmail.com 06 86 06 85 83

Château de Labastide-Marnhac 46090 Labastide Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot