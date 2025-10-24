Sweet Potato Vine en concert pour le Folk Club de Cahors avec Bluegrass & Old Time Labastide-Marnhac

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-10-24 20:30:00

2025-10-24

Sweet Potato Vine est un quartet de Folk Américaine & Old Time incluant guitare, banjo, contrebasse, violon et voix en harmonies

Sweet Potato Vine est un quartet de Folk Américaine & Old Time incluant guitare, banjo, contrebasse, violon et voix en harmonies. Sweet Potato Vine, c’est Gregg le New Yorkais, Léa de la Ville Rose, Jake from Indiana et Maël de son potager au bord du Tarn. Sweet Potato Vine est un groupe festif et coloré qui s’inspire des racines profondes de la musique Folk Américaine & Old Time tout en ajoutant une touche supplémentaire de fraîcheur et de fun.Leur musique est un mélange irrésistible de mélodies enjouées et de rythmes entraînants qui vous feront taper du pied et battre des mains.

Pendant la première partie du concert, la chanteuse Babette Mellac, les chanteurs Michaël Courdesses, Didier Gallien et l’organisateur du club, Michel Griffin. .

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 86 06 85 83 folkclubcahors@gmail.com

English :

Sweet Potato Vine is an American Folk & Old Time quartet featuring guitar, banjo, double bass, violin and vocal harmonies

German :

Sweet Potato Vine ist ein Quartett aus American Folk & Old Time mit Gitarre, Banjo, Kontrabass, Geige und Harmoniestimme

Italiano :

Sweet Potato Vine è un quartetto americano folk e old time con chitarra, banjo, contrabbasso, violino e armonie vocali

Espanol :

Sweet Potato Vine es un cuarteto de folk y old time americano con guitarra, banjo, contrabajo, violín y armonías vocales

