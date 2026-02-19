Sweet Unrest SUPERSONIC Paris

SWEET UNREST (22h00)

(Grit pop – Londres, UK)

Depuis leur formation en 2023, Sweet Unrest laisse le public agréablement sous le choc avec ses mélodies intemporelles, ses refrains percutants et son énergie scénique implacable. Flirtant avec le désastre et s’épanouissant dans leur propre chaos, il est difficile de détourner le regard… ou de les oublier. C’est la tension entre une sensibilité délicate et des impulsions énergiques furieuses qui définit leur son. Ils sont à la fois Sweet (douceur) et Unrest (agitation), le groupe a inventé le terme « Gritpop » pour les décrire.

Les 3 influences : The Smashing Pumpkins, Supergrass, Arctic Monkeys

https://open.spotify.com/artist/1cv2ld7fOvnQ3Wrbgk4Uip…

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mardi 3 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… The Libertines, The Coral & The View

Le mardi 03 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-03T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-04T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-03T19:00:00+02:00_2026-03-03T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/1UIicdpkRj https://fb.me/e/1UIicdpkRj



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

