SWIM FESTIVAL : JAN VERSTRAETEN (BE) + XIXA (US) + ZIYAD AL-SAMMAN (UK) + … La Sirène La Rochelle

SWIM FESTIVAL : JAN VERSTRAETEN (BE) + XIXA (US) + ZIYAD AL-SAMMAN (UK) + … La Sirène La Rochelle dimanche 26 octobre 2025.

SWIM FESTIVAL : JAN VERSTRAETEN (BE) + XIXA (US) + ZIYAD AL-SAMMAN (UK) + … Dimanche 26 octobre, 16h30 La Sirène Charente-Maritime

1J : 18 / 1J ABONNÉ : GRATUIT / 1J ÉTUDIANTS & – 18 ANS : 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-26T16:30 – 2025-10-26T23:00

Fin : 2025-10-26T16:30 – 2025-10-26T23:00

La Sirène 111 Boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Pallice Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 56 46 62 https://la-sirene.fr https://www.facebook.com/lasirene17larochelle/;https://www.instagram.com/lasirene17/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.la-sirene.fr/evenement/557 »}] Espace de musiques actuelles de l’agglomération de La Rochelle, La Sirène réunit dans un lieu atypique : un club (450 places) et une grande salle de concert (1200 spectateurs). Programmation éclectique et qualitative, avec 70 concerts par an, allant du jazz au rock, au blues, au rap ou à l’électro. Plus d’infos : https://la-sirene.fr/pratique/

Indie, Post-Punk, Rock