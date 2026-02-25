Swim Rox Chabris

Swim Rox

Rue Abel Bonnet Chabris Indre

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:30:00

fin : 2026-03-07 17:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Swim Rox à la piscine Aqua Bazelle

Ne manquez pas votre rendez-vous sport & fun !

Au programme

Séance aquatique dynamique

Renforcement musculaire & cardio encadrés par un animateur agréé

⚡ Une animation qui va vous faire bouger dans et hors de l’eau !

Réservez vos places dès maintenant ! (Limitée à 15 personnes) .

Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01 accueil@aquabazelle.fr

English :

Swim Rox at the Aqua Bazelle pool

