Swim Rox Chabris samedi 7 mars 2026.
Rue Abel Bonnet Chabris Indre
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2026-03-07 15:30:00
fin : 2026-03-07 17:30:00
2026-03-07
Swim Rox à la piscine Aqua Bazelle
Ne manquez pas votre rendez-vous sport & fun !
Au programme
Séance aquatique dynamique
Renforcement musculaire & cardio encadrés par un animateur agréé
⚡ Une animation qui va vous faire bouger dans et hors de l’eau !
Réservez vos places dès maintenant ! (Limitée à 15 personnes) .
Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01 accueil@aquabazelle.fr
English :
Swim Rox at the Aqua Bazelle pool
