Swim Run Bask Course à pied et nage Saint-Jean-de-Luz

samedi 4 octobre 2025

Swim Run Bask Course à pied et nage

45 Boulevard Thiers Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Courir en nature et nager en eau libre! Existe-t-il un lieu plus propice que la Côte Basque pour unir ces deux passions sportives ?

Devenue une pratique sportive en vogue et particulièrement mise en valeur par la beauté du territoire basque, deux associations à la fois luziennes et cibouriennes, unissent leurs forces pour présenter SWIM RUN BASK, le premier Swim Run du Sud Pays Basque.

Forts de leur connaissance du terrain, de leur expertise et de leurs bénévoles, Urkirolak Natation et Saint-Jean-de-Luz Ciboure Athlétisme forment un duo d’organisateurs locaux et expérimentés.

Pour sa première édition, le SWIM RUN BASK fait le choix d’un parcours varié, équilibré et sécurisé, d’environ 10,5 km au total, alternant des périodes de course à pied (au total 8,7 Km) sur différents supports et des périodes de nage (1,9 Km).

Inscription jusqu’au 17 septembre 2023. .

45 Boulevard Thiers Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 07 58 22 sjlca64500@gmail.com

