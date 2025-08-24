Swim & Run des Héléades première édition Piscine les Héléades Braud-et-Saint-Louis

Swim & Run des Héléades première édition Piscine les Héléades Braud-et-Saint-Louis dimanche 24 août 2025.

Swim & Run des Héléades première édition

Piscine les Héléades 51 Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

La mairie de Braud et Saint Louis a le plaisir de vous annoncer le tout premier événement organisé à la piscine Les Héléades le tout premier Swim & Run !

Cet événement sportif, imaginé par notre nageuse-sauveteuse Lilou, consiste à enchaîner 100 mètres de nage avec un tour de piste d’athlétisme, autant de fois que possible dans un temps imparti de 45 minutes.

Ouvert dès 16 ans, 30 participants max, piscine réservée aux participants.

Inscrivez vous vite, les places sont limitées ! .

Piscine les Héléades 51 Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 00 00 00

English : Swim & Run des Héléades première édition

German : Swim & Run des Héléades première édition

Italiano :

Espanol : Swim & Run des Héléades première édition

L’événement Swim & Run des Héléades première édition Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde