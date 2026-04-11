SWIM RUN Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

SWIM RUN

Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-12

‍♂️ SWIM RUN à l’Aquajade Prêt(e) à relever le défi ?

Plongez. Courez. Replongez. Accélérez.

Un enchaînement explosif entre nage et course à pied où souffle, endurance et mental feront la différence !

Course individuelle et mixte

3 niveaux 3 parcours Débutant, intermédiaire ou confirmé choisissez votre distance… et dépassez-vous !

️ Inscriptions ouvertes

Tarif unique 9,60€ par personne

⚠️ Places limitées ne laissez pas passer votre chance !

À GAGNER 1 Pass Aquatique Annuel 1 Pass Annuel Cardio 1 Carte 20 entrées piscine

Rendez-vous à l’accueil de l’Aquajade à Saint-Brevin pour les inscriptions et tout renseignement.

Le 12 avril, on ne fait pas que participer… On se challenge, on s’accroche, on franchit la ligne ! Alors… qui sera sur la ligne de départ ? .

Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 99 70 aquajade@vert-marine.com

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English :

L’événement SWIM RUN Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Saint Brevin