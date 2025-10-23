Swimcross, en rose et en force Aquaguérande Guérande

Aquaguérande 6 avenue Gustave Flaubert Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-23 19:00:00

fin : 2025-10-23 21:00:00

2025-10-23

Relevons le défi tous ensemble !

La lutte contre le cancer du sein nous concerne tous. Pour soutenir cette cause, rejoignez-nous pour un Swimcross solidaire, une activité sportive intense, alors mesdames et messieurs unissons nos forces pour relever ce défi !!

En collaboration avec Madame’S, tous les bénéfices seront intégralement reversés à l’association. .

