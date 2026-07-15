Informations pratiques

Cuxac-Cabardès

SWIMRUN DE LA MONTAGNE NOIRE 2ÈME ÉDITION

Cuxac-Cabardès Aude

Tarif : 35 – 35 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Pour cette 2ème édition du Swimrun de la Montagne Noire sur le lac de Laprade, l’aventure prend de l’ampleur !

Deux formats sont désormais au programme un S accessible en Solo ou en Duo, et un M à relever en Duo pour les plus audacieux.

Que vous découvriez la discipline ou que vous soyez en quête de défi, les parcours vous réservent de belles sections variées entre nage et course, au cœur d’un terrain de jeu toujours aussi sauvage et préservé.

Attendez-vous à quelques portions généreuses pour profiter pleinement du cadre… et tester votre endurance !

On espère que vous serez au rendez-vous pour partager cette nouvelle aventure avec nous !

Inscription obligatoire sur le site web. Clôture des inscriptions le jeudi 27 août à 20h00

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Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie tccarcassonne@gmail.com

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English :

For this 2%E8th edition of the Montagne Noire Swimrun on Lake Laprade, the adventure is getting even bigger!

Two race formats are now on the program: an S course open to solo or duo teams, and an M course—a duo challenge for the most daring.

Whether you’re new to the sport or looking for a challenge, the courses offer beautiful, varied sections combining swimming and running, set in a playground that remains as wild and unspoiled as ever.

Expect some challenging stretches to fully enjoy the setting… and test your endurance!

We hope you’ll join us to share this new adventure!

Registration is required on the website. Registration closes on Thursday, August 27, at 8:00 p.m.

L’événement SWIMRUN DE LA MONTAGNE NOIRE 2ÈME ÉDITION Cuxac-Cabardès a été mis à jour le 2026-07-15 par