Swimrun du Pays d’Ancenis Plan d’eau du Chêne Oudon
Swimrun du Pays d’Ancenis Plan d’eau du Chêne Oudon dimanche 10 mai 2026.
Oudon
Swimrun du Pays d’Ancenis
Plan d’eau du Chêne EV 6 Oudon Loire-Atlantique
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Le Pays d’Ancenis Club Triathlon 44 organise le SwimRun du Pays d’Ancenis le dimanche 10 mai à Oudon.
Format L avec des natations en plan d’eau, rivière et fleuve Natation totale 3,2 Km CAP totale 21 Km
Format M avec des natations en plan d’eau et rivière Natation totale 2 Km CAP totale 14 Km
Format découverte en plan d’eau Natation totale 1 Km CAP totale 5 Km
Lors de l’inscription, les licenciés FFTri devront enregistrer leur licence 2026.
Les non-licenciés devront acheter une licence expérience d’une valeur de 10€ pour les formats M et L, et gratuite pour le format découverte, à intégrer comme justificatif lors du process d’inscription en ligne, et disponible ici https://espacetri.fftri.com/license-experience/event/license-experience/16336 .
Plan d’eau du Chêne EV 6 Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 95 71 27
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English :
Pays d’Ancenis Club Triathlon 44 is organizing the Pays d’Ancenis SwimRun on Sunday May 10 in Oudon.
L’événement Swimrun du Pays d’Ancenis Oudon a été mis à jour le 2026-04-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis