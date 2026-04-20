Swimrun du Pays d’Ancenis Plan d’eau du Chêne Oudon

Oudon

Swimrun du Pays d’Ancenis

Plan d’eau du Chêne EV 6 Oudon Loire-Atlantique

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le Pays d’Ancenis Club Triathlon 44 organise le SwimRun du Pays d’Ancenis le dimanche 10 mai à Oudon.

Format L avec des natations en plan d’eau, rivière et fleuve Natation totale 3,2 Km CAP totale 21 Km

Format M avec des natations en plan d’eau et rivière Natation totale 2 Km CAP totale 14 Km

Format découverte en plan d’eau Natation totale 1 Km CAP totale 5 Km

Lors de l’inscription, les licenciés FFTri devront enregistrer leur licence 2026.

Les non-licenciés devront acheter une licence expérience d’une valeur de 10€ pour les formats M et L, et gratuite pour le format découverte, à intégrer comme justificatif lors du process d’inscription en ligne, et disponible ici https://espacetri.fftri.com/license-experience/event/license-experience/16336 .

Plan d’eau du Chêne EV 6 Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 95 71 27

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English :

Pays d’Ancenis Club Triathlon 44 is organizing the Pays d’Ancenis SwimRun on Sunday May 10 in Oudon.

L’événement Swimrun du Pays d’Ancenis Oudon a été mis à jour le 2026-04-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis