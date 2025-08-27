Swimrun et Cross Triathlon de Lourdes 2ᵉ édition

au lac de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le club de Lourdes Triathlon a l’immense plaisir de vous retrouver dans le cadre magnifique du lac de Lourdes, le 7 juin 2026, pour la deuxième édition du Swimrun de Lourdes, et Cross Triathlon pour les plus jeunes.

Vous n’avez jamais essayé un Swimrun ? C’est très ludique ! Avec 3 courses au programme, en solo ou en équipe de deux vous trouverez forcément une épreuve faite pour vous, à partir de 12 ans ! Cross triathlons pour les jeunes de 6 ans à 13 ans.

Les épreuves:

Swimrun XS (Solo ou Équipe)

Swimrun S (Solo ou Équipe)

Swimrun M (Solo ou Équipe)

Cross Triathlon 6/9 ans

Cross Triathlon 8/11 ans

Parking gratuit sur place

Buvette et restauration sur place

Inscriptions sur Pyrénées Chrono: https://pyreneeschrono.fr/evenement/swimrun-et-cross-triathlon-de-lourdes/

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au lac de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The Lourdes Triathlon Club is delighted to welcome you to the magnificent setting of Lake Lourdes on June 7, 2026, for the second edition of the Lourdes Swimrun, and Cross Triathlon for the younger members.

Never tried a Swimrun before? It’s great fun! With 3 races on the program, solo or in teams of two, you’re bound to find an event to suit you, aged 12 and over! Cross triathlons for kids aged 6 to 13.

Events:

Swimrun XS (Solo or Team)

Swimrun S (Solo or Team)

Swimrun M (Solo or Team)

Cross Triathlon ? 6/9 years

Cross Triathlon ? 8/11 years

Free on-site parking

Refreshment and catering on site

Registration on Pyrénées Chrono: https://pyreneeschrono.fr/evenement/swimrun-et-cross-triathlon-de-lourdes/

L’événement Swimrun et Cross Triathlon de Lourdes 2ᵉ édition Lourdes a été mis à jour le 2026-03-19 par OT de Lourdes|CDT65