SwimRun Lévézou – Pont-de-Salars 27 juillet 2025 07:00

Aveyron

SwimRun Lévézou Plage des Rousselleries Pont-de-Salars Aveyron

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Plage des Rousselleries. 5éme édition organisé par Armadoc Aveyron Sport. Parcours S (9,1km/ 1360m), Parcours M (17km/ 2300m) et XS (dès 12 ans 4,5 km/ 580m). En Solo ou Duo. Inscription en ligne sur https://in.njuko.com/swimrun-du-levezou-2025

Plage des Rousselleries

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

English :

Rousselleries beach. 5th edition organized by Armadoc Aveyron Sport. Course S (9.1km/ 1360m), Course M (17km/ 2300m) and XS (from 12 years 4.5 km/ 580m). Solo or Duo. Online registration at https://in.njuko.com/swimrun-du-levezou-2025

German :

Strand von Rousselleries. 5. Auflage, organisiert von Armadoc Aveyron Sport. Parcours S (9,1km/ 1360m), Parcours M (17km/ 2300m) und XS (ab 12 Jahren 4,5 km/ 580m). Als Solo oder Duo. Online-Anmeldung unter https://in.njuko.com/swimrun-du-levezou-2025

Italiano :

Spiaggia delle Rousselleries. 5a edizione organizzata da Armadoc Aveyron Sport. Percorso S (9,1 km/ 1360 m), percorso M (17 km/ 2300 m) e XS (a partire da 12 anni 4,5 km/ 580 m). Solo o in duo. Iscrizione online su https://in.njuko.com/swimrun-du-levezou-2025

Espanol :

Playa de las Rousselleries. 5ª edición organizada por Armadoc Aveyron Sport. Recorrido S (9,1km/ 1360m), Recorrido M (17km/ 2300m) y XS (a partir de 12 años 4,5km/ 580m). Solo o Dúo. Inscripción en línea en https://in.njuko.com/swimrun-du-levezou-2025

L’événement SwimRun Lévézou Pont-de-Salars a été mis à jour le 2025-06-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)