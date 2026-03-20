Swimrun Volvic Yaté

Parc de la Rivière Bleue Yaté Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

La Swimrun Volvic Yaté est un défi unique mêlant nage et course en duo au cœur des paysages spectaculaires du Grand Sud. Une compétition intense et fun pour les aventuriers prêts à dépasser leurs limites !

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Parc de la Rivière Bleue Yaté 98834 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer infos.dynamik@gmail.com

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English : Swimrun New Caledonia

The Swimrun Volvic Yaté is a unique challenge combining swimming and running in pairs amidst the spectacular landscapes of the Grand Sud. An intense and fun competition for adventurers ready to push their limits!

L’événement Swimrun Volvic Yaté Yaté a été mis à jour le 2026-03-18 par Nouvelle-Calédonie Tourisme