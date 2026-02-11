SwimRunMan Gorges du Verdon Moustiers-Sainte-Marie

SwimRunMan Gorges du Verdon

Gorges du Verdon Moustiers-Sainte-Marie Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Dimanche 10 Mai 2026, le SWIMRUNMAN est de retour dans les Gorges du Verdon !

Une épreuve à faire au moins une fois dans sa vie de sportif !

Eaux turquoise, falaises majestueuses et site naturel préservé un des plus beaux swimrun au monde !

Gorges du Verdon Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur contact@swimrunman.fr

English : SwimRunMan in the Gorges du Verdon

Sunday, 10 May 2026, SWIMRUNMAN is back in the Gorges du Verdon!

An event every athlete should experience at least once in their lifetime!

Turquoise waters, majestic cliffs and unspoilt natural surroundings: one of the most beautiful swimruns in the world!

