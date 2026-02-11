Swincross Aquanacre Douvres-la-Délivrande
Swincross Aquanacre Douvres-la-Délivrande dimanche 29 mars 2026.
Swincross
Aquanacre 1 ALLEE DU TEMPS LIBRE Douvres-la-Délivrande Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 12:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Viens affronter 30 obstacles, dans et hors de l’eau, sur un parcours explosif. À partir de 16 ans. Places limitées, réservation et inscription à l’accueil du centre
Prêt(e) à te dépasser ?
Viens affronter 30 obstacles, dans et hors de l’eau, sur un parcours explosif L’objectif ?
Repousser ses limites et faire exploser le compteur de tours
À partir de 16 ans.
Places limitées, seulement 80 places disponibles !
Réservation et inscription à l’accueil du centre .
Aquanacre 1 ALLEE DU TEMPS LIBRE Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 25 35 60 contact@aquanacre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Swincross
Take on 30 obstacles, in and out of the water, on an explosive course. For 16-year-olds and over. Places are limited. Bookings and registrations at the centre reception.
L’événement Swincross Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-02-11 par Calvados Attractivité