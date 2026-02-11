Swincross Aquanacre Douvres-la-Délivrande

Swincross

Aquanacre 1 ALLEE DU TEMPS LIBRE Douvres-la-Délivrande Calvados

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 12:30:00

2026-03-29

Viens affronter 30 obstacles, dans et hors de l’eau, sur un parcours explosif. À partir de 16 ans. Places limitées, réservation et inscription à l’accueil du centre

Prêt(e) à te dépasser ?

Viens affronter 30 obstacles, dans et hors de l’eau, sur un parcours explosif L’objectif ?

Repousser ses limites et faire exploser le compteur de tours

À partir de 16 ans.

Places limitées, seulement 80 places disponibles !

Réservation et inscription à l’accueil du centre .

Aquanacre 1 ALLEE DU TEMPS LIBRE Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 25 35 60 contact@aquanacre.fr

English : Swincross

Take on 30 obstacles, in and out of the water, on an explosive course. For 16-year-olds and over. Places are limited. Bookings and registrations at the centre reception.

