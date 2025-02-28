Swing Acoustic Project au Château d’Artigny

92 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Swing Acoustic Project Samedi 28 février 2025

Kevin goubern souhaite rendre hommage aux célèbres django reinhardt et stephane grapelli.

Dans un répertoire qui oscille entre compositions et morceaux célèbres du repertoire jazz manouche,

Le quartet propose Une musique d’entre les 2 guerres empreinte de liberté ,de poésie et avant tout de swing..

Dans cette aventure, il est accompagné des merveilleux musiciens:

Gabriel Bonin violon

Laurent blet:guitare

Simon buffaud contrebasse

Cocktail à partir de 19h concert à partir de 19h30

Cocktail concert 45€ pers

Cocktail, concert, dîner (boissons incluses) 130€ pers

Weekend musical (cocktail, concert, dîner, nuit) 243€ pers .

92 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 30 30 contact@artigny.com

English :

Swing Acoustic Project Saturday, February 28, 2025

Kevin goubern pays tribute to the famous django reinhardt and stephane grapelli.

In a repertoire that oscillates between compositions and famous pieces from the gypsy jazz repertoire,

The quartet offers music from between the 2 wars…

L’événement Swing Acoustic Project au Château d’Artigny Montbazon a été mis à jour le 2026-01-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme