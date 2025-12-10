Swing acoustic project Loches

Swing acoustic project

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Ce concert rend hommage aux légendaires Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Le quartet explore un répertoire d’entre les deux guerres, mêlant compositions originales et standards célèbres du jazz manouche. Une musique pleine de liberté, de poésie et… de swing !

Équipe artistique Gabriel Bonin (violon), Laurent Blet (guitare), Simon Buffaud (contrebasse), Kévin Goubern (guitare, chef de projet). 12 .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

English :

This concert pays tribute to the legendary Django Reinhardt and Stéphane Grappelli. The quartet explores a repertoire from between the wars, mixing original compositions and famous gypsy jazz standards. A music full of freedom, poetry and… swing!

