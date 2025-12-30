SWING BIG BAND CAFE Herouville St Clair

SWING Début : 2026-10-15 à 20:00. Tarif : – euros.

Swing signe sa renaissance avec F5, son prochain album. Porté par le single “L’Enfer” (3 octobre), l’album, composé par Armand Tournier et enregistré aux studios ICP à Bruxelles, déploie une richesse instrumentale (guitares, claviers, violons, chorale) et des sonorités solaires entre R’n’B, soul, rap et jazz. Il s’élancera en tournée dans toute la France à l’automne 2026, avec en points d’orgue un Olympia à Paris et une Ancienne Belgique à Bruxelles en novembre.

BIG BAND CAFE 1 AV DU HAUT CREPON 14200 Herouville St Clair 14