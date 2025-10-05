SWING CELEBRATION/ ANNA STEVENS – CENTRE CULTUREL DE ROSPORDEN Rosporden
SWING CELEBRATION/ ANNA STEVENS – CENTRE CULTUREL DE ROSPORDEN Rosporden samedi 13 décembre 2025.
SWING CELEBRATION/ ANNA STEVENS Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.
BAL SWINGTout publicSwing Celebration est un véritable hommage aux années folles ! Sur scène, six artistes, musiciens et danseurs, font revivre l’esprit swing à travers un enchaînement millimétré de morceaux incontournables et de chorégraphies endiablées : Charleston, Lindy Hop, Jazz Roots, claquettes… le public est invité à prendre part à la danse ! Un moment festif et intergénérationnel, porté par un répertoire emblématique allant de Louis Armstrong à Ella Fitzgerald, en passant par Count Basie ou encore Franck Sinatra.
CENTRE CULTUREL DE ROSPORDEN 17 RUE ALSACE LORRAINE 29140 Rosporden 29