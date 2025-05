Swing & crêpes à Rennes ! – Hostel Rennes, 10 Canal Saint Martin Rennes, 29 juin 2025, Rennes.

Le 29 juin, de 15h à 19h, rejoignez-nous pour une après-midi swing gourmande avec l’association Swingin’in The Rennes : du bon son, des pas endiablés et des crêpes à volonté !

Envie de danser, de rire et de savourer des crêpes dans un lieu accueillant au bord du canal ?

Le 29 juin, de 15h à 19h, l’Hostel Rennes (10 Canal Saint Martin) vous ouvre ses portes pour une après-midi pleine d’énergie et de bonne humeur en collaboration avec l’association Swingin’in The Rennes.

Au programme : initiation au swing, danse libre sur des sons vintage, ambiance détendue et crêpes maison pour combler les petits creux.

Que vous soyez danseur passionné ou amateur de moments simples et chaleureux, ce rendez-vous est pour vous.

Gratuit et ouvert à tou·te·s, dans la limite des places disponibles.

Hostel Rennes, 10 Canal Saint Martin Hostel Rennes, Canal Saint-Martin, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine