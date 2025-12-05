SWING DE NOËL

Place de la mairie Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Une soirée festive placée sous le signe du swing, mêlant Solo jazz et Lindy hop dans une ambiance chaleureuse et ouverte à tous. L’événement réunit Fabules et les Tripl’ Swing pour un moment dansant rythmé par la convivialité et ponctué d’animations.

Place de la mairie Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie assofabules@gmail.com

English :

A festive evening of swing, combining solo jazz and Lindy hop in a warm atmosphere open to all. The event brings together Fabules and Tripl’ Swing for an evening of dancing, conviviality and entertainment.

German :

Ein festlicher Abend im Zeichen des Swing, der Solo-Jazz und Lindy Hop in einer herzlichen und für alle offenen Atmosphäre verbindet. Die Veranstaltung vereint Fabules und die Tripl’ Swing für einen Tanzmoment, der von Geselligkeit und Animationen geprägt ist.

Italiano :

Una serata di festa all’insegna dello swing, che unisce solo jazz e lindy hop in una calda atmosfera aperta a tutti. L’evento riunisce Fabules e Tripl’ Swing per una serata all’insegna del ballo e dell’intrattenimento.

Espanol :

Una velada festiva de swing, que combina jazz en solitario y lindy hop en un ambiente cálido y abierto a todos. El evento reúne a Fabules y Tripl’ Swing para una velada llena de diversión, baile y entretenimiento.

L’événement SWING DE NOËL Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP