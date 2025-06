Swing gitane Pontchâteau 7 juillet 2025 19:00

Loire-Atlantique

Swing gitane Coët Rozic Pontchâteau Loire-Atlantique

Début : 2025-07-07 19:00:00

fin : 2025-07-07 20:30:00

2025-07-07

Concert d’ouverture des animations estivales du Vallon des Butineurs à Pont-Château.

La voix de Lucile, portée par deux guitares complices et un saxophone tantôt soprano, tantôt ténor. Une musique, entre chanson française, jazz manouche, swing, bossa, blues, klezmer… et une touche de soul !

Un vrai moment de partage, festif et tout en douceur pour commencer cette nouvelle saison estivale !

Coët Rozic

Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

