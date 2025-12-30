SWING LA BARAKASON Reze

SWING Début : 2026-11-20 à 20:30. Tarif : – euros.

KRUMPP MUSIC PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC CARAMBA : SWINGSwing signe sa renaissance avec F5, son prochain album. Porté par le single “L’Enfer” (3 octobre), l’album, composé par Armand Tournier et enregistré aux studios ICP à Bruxelles, déploie une richesse instrumentale (guitares, claviers, violons, chorale) et des sonorités solaires entre R’n’B, soul, rap et jazz. Il s’élancera en tournée dans toute la France début 2026, avec en points d’orgue un Olympia à Paris et une Ancienne Belgique à Bruxelles en février.

LA BARAKASON 1 ALLEE DU DAUPHINE 44400 Reze 44