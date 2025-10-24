SWING – LA CABANE Toulouse

SWING Début : 2026-02-07 à 19:30. Tarif : – euros.

Swing signe sa renaissance avec F5, attendu en novembre 2025. Porté par le single “L’Enfer” (3 octobre), l’album, composé par Armand Tournier et enregistré aux studios ICP à Bruxelles, déploie une richesse instrumentale (guitares, claviers, violons, chorale) et des sonorités solaires entre R’n’B, soul, rap et jazz. Il s’élancera en tournée dans toute la France début 2026, avec en points d’orgue un Olympia à Paris et une Ancienne Belgique à Bruxelles en février.Contact pour les réservations PMR / PSH : shop@bleucitron.net

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31