SWING LA RAYONNE Villeurbanne

SWING Début : 2026-10-09 à 20:00. Tarif : – euros.

Le spectacle initialement prévu le 28.01.2026 est reporté le 09.10.2026Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 31/03/26.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)Swing signe sa renaissance avec F5, attendu en novembre 2025. Porté par le single “L’Enfer” (3 octobre), l’album, composé par Armand Tournier et enregistré aux studios ICP à Bruxelles, déploie une richesse instrumentale (guitares, claviers, violons, chorale) et des sonorités solaires entre R’n’B, soul, rap et jazz. Il s’élancera en tournée dans toute la France début 2026, avec en points d’orgue un Olympia à Paris et une Ancienne Belgique à Bruxelles en février.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69