Swing Out ! with Blue Jitters Pan Piper Paris Paris dimanche 21 septembre 2025.

Blue Jitters est un jazz band parisien qui puise son inspiration dans le jazz des années 20, 30 et 40. Le groupe réarrange un répertoire swing et cumule depuis sa création en 2013 plus de 200 concerts dans le cadre de bals swing, clubs ou festivals de jazz en France et à l’étranger.

Blues Jitters a acquis une rapide notoriété auprès des danseurs et des amoureux du swing dans la capitale, de part notamment leur relecture personnelle du répertoire swing arrangé pour une formation atypique intégrant à la section cuivre, un accordéon et un violon.

Ils lancent leur Bal « Swing Out ! » tous les deux mois au Pan Piper à compter de septembre 2025 ! Au programme : initiation, DJ Swing et bien sûr de la musique live avec les Blue Jitters qui rend hommage à Duke Ellington pour cette première édition !

Line up :

• Caloé – Chant et Violon

• Clément Barkatz – Trompette

• Henry Peyrous – Saxophone

• Nicolas Almosni – Accordéon

• Paul de Robillard – Guitare

• Ahmed Ghanem – Contrebasse

• Martin Cazals – Batterie

**** Informations complémentaires ****

Concert Debout

Ouverture des portes : 17h

Style Musical : Jazz Swing

L’établissement n’accueille pas les enfants de moins de 5 ans. Merci de votre compréhension.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 17h30 à 22h30

payant À partir de : : 15 EUR Tout public.

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://pan-piper.com/live/events/blue-jitters/ https://fb.me/e/2snMBS0G3 https://fb.me/e/2snMBS0G3