Swinger pour la recherche Tournoi Pitch & Putt au profit du Téléthon

Saint-Hilaire-de-Gondilly Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Le Golf Club de la Vallée de Germigny vous invite à joindre l’utile à l’agréable le dimanche 7 décembre 2025 avec un tournoi Pitch & Putt 18 trous entièrement dédié au Téléthon.

Le départ se fera à 9h30 en shotgun, dans une ambiance conviviale et sportive.

Le droit de jeu est fixé à 10 €, intégralement reversés à l’AFM Téléthon. Une belle occasion de soutenir la recherche tout en profitant d’une matinée de golf dans le cadre paisible du Domaine de Villefranche.

Venez nombreux taper la balle pour une grande cause ! 10 .

Saint-Hilaire-de-Gondilly 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 23 43 asgolf.germigny@gmail.com

English :

L’événement Swinger pour la recherche Tournoi Pitch & Putt au profit du Téléthon Saint-Hilaire-de-Gondilly a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Loire en Berry