Swinging Love par le choeur Dorli’Sings

13 rue de l’église Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Dorli’sings présente son nouveau programme Swinging Love .

Emmené par son nouveau chef, Yann Lauras, étudiant à la HEAR dans la classe de Jean-Philippe Billmann, et accompagné par l’exceptionnel Sébastien Dubourg au piano, le chœur Dorli’sings vous propose un programme épuré de Chansons d’Amour explorant des styles de jazz variés, du standard tel que Misty à la bossa nova Corcovado de A.C. Jobim, le tout arrangé par Kirby Shaw. Dorli’sings évolue tout en restant fidèle à son identité le jazz, les robes swing, un chœur féminin et mixte. .

13 rue de l’église Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 02 20 40 info@dorlisings.fr

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English :

L’événement Swinging Love par le choeur Dorli’Sings Dorlisheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig