SWINGPOP 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 19h. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Spectacle musical suivi d’un bal SWING avec quartet de jazz à l’occasion des 80 ans du Secours Populaire.

Cette soirée caritative est organisée à l’occasion des 80 ans du Secours Populaire et nous espérons qu’elle permettra, malgré l’effort financier important qui nous est demandé, de récupérer des fonds pour renflouer nos stocks alimentaires qui sont au plus bas étant donné l’afflux massif de nouvelles demandes d’aide.Si le nombre de visiteurs est important, cet évènement nous permettra également de financer en partie la campagne Père Noël Vert pour que Noël n’oublie aucun enfant (pour rappel chaque comité du Secours Populaire doit s’auto-financer).



● à 20h, spectacle musical Swinging the night par la troupe FREESON.

● à partir de 21h30, bal Swing animé par les professeurs de AIXTRASWING et le quartet de jazz Harlem Serenaders. .

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 55 37 77 aix@spf13.org

English :

Musical show followed by a SWING ball with a jazz quartet to celebrate the 80th anniversary of Secours Populaire.

German :

Musikalische Aufführung mit anschließendem SWING-Ball mit Jazzquartett anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Secours Populaire.

Italiano :

Spettacolo musicale seguito da un ballo SWING con un quartetto jazz per celebrare l’80° anniversario del Secours Populaire.

Espanol :

Espectáculo musical seguido de un baile SWING con un cuarteto de jazz para celebrar el 80 aniversario de Secours Populaire.

