S’Winterfescht

5 rue des Remparts Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Week-end dédié à la convivialité, aux saveurs alsaciennes et aux vins de nos vignerons.

Rejoignez-nous pour la Winterfecht 2026 un week-end entier dédié à la convivialité, aux saveurs alsaciennes et aux vins de nos vignerons. Venez déguster, partager et profiter d’une ambiance unique au cœur de l’hiver.

Au programme

Le samedi, ouverture de la Fecht !

Accès aux stands des vignerons. Restauration conviviale (Tartes Flambées, Knacks) et vente de vins sur place.

Le dimanche, on continue !

Profitez de la présence des vignerons jusqu’à 19h. Restauration continue (Tartes Flambées, Knacks) et Vente de vins sur place.

On vous attend tous pour trinquer à l’hiver !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .

+33 3 88 49 80 51

English :

A weekend dedicated to conviviality, Alsatian flavours and the wines of our winemakers.

