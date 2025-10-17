Sya Sanon / Les planètes s’alignent / Festival Jazz Sur Seine / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

Sya Sanon / Les planètes s’alignent / Festival Jazz Sur Seine / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris vendredi 17 octobre 2025.

— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine

19h30

Les planètes s’alignent, un projet doux et envoûtant où Sya Sanon crée un pont entre la Terre et son univers parallèle. Une échappée musicale de sonorités mêlant R&B, jazz et soul avec une touche de mélancolie.

Avec à sa voix puissante et hypnotique, et des textes poétiques et mystérieux, Sya brouille les frontières des genres et nous embarque pour un voyage sonore inoubliable.

De planète en planète, jusqu’à Neptune, le royaume des Sirènes.

Un moment suspendu, à l’abri de tous les maux de notre monde de brutes.

21h30

À l’occasion de la découverte de son nouveau projet « Les planètes s’alignent » Sya Sanon convie les autres membres du collectif explosif SAUCE. Ensemble, ils célèbrent la culture Afro-parisienne à travers une musique 100% improvisée, offrant une expérience unique où l’énergie est la seule ligne directrice.

Guidés cette fois-ci par l’univers Rnb cosmique de leur chanteuse Sya Sanon, ils vous invitent à un concert la tête dans les étoiles !

22h30

Jam session Soul/R&B animée par Sya & la SAUCE !

Infos & privatisation :

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Une échappée musicale de sonorités mêlant R&B, jazz et soul, avec le collectif la SAUCE en 2ème partie de soirée pour une jam session Énergique !

Le vendredi 17 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif en ligne : 15 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-17T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-18T05:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-17T19:00:00+02:00_2025-10-17T02:00:00+02:00

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris