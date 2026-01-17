Sya Sanon / Les Planètes S’alignent — Sirène Édition, JASS CLUB PARIS, PARIS

Sya Sanon / Les Planètes S’alignent — Sirène Édition Samedi 7 février, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Plein : 15€ | Tarif Réduit : 12€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-07T19:30:00+01:00 – 2026-02-07T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-07T22:30:00+01:00 – 2026-02-08T01:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Les planètes s’alignent, Sya Sanon ouvre un passage entre la Terre et son univers parallèle. Sa musique devient un voyage, porté par des sonorités mêlant R&B alternatif, soul et jazz, baignées d’une douce mélancolie. Un concert immersif où la musique live dialogue avec une création lumière envoûtante. Jeux de faisceaux, atmosphères célestes et scénographie lumineuse plongent le public au cœur d’une expérience sensorielle totale. Sa voix puissante et hypnotique, accompagnée de textes poétiques guide le public de planète en planète, jusqu’à Neptune, le royaume des Sirènes. Pour cette édition spéciale, la scène s’illumine de nouvelles présences : Léonie et Mélusine, artistes montantes de la scène R&B / neo-soul parisienne, ainsi que l’artiste soudanaise Sulafa Elyas. Ce concert d’artistes féminines se conclut par l’apparition d’une dernière Sirène : la talentueuse DJ Honeymel, qui prolonge l’expérience avec un set R&B doux et groovy, invitant le public à rester immergé dans cette atmosphère sensorielle jusqu’aux dernières vibrations. **Sya Sanon** / voix **Junior Soares** / guitare **Thomas Salvatore** / piano **Laure Sanchez** / basse **Taylor Philemon** / batterie Guests **Léonie, Mélusine, Sulafa Elyas** *22h30* DJ set Soul/R&B ! **Honeymel**, dernière Sirène de la nuit. À la croisée des eaux profondes et des grooves sensuels, la DJ tisse un univers R&B doux et envoûtant. Ses sélections, fluides et chaleureuses, résonnent comme un chant de sirène, invitant les corps à onduler et les esprits à dériver. Une plongée finale, délicate et hypnotique, guidée par les sirènes du R&B et de la Soul.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01

Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H

Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

