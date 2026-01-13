Sya Sanon, Les planètes s’alignent Sirène Édition JASS CLUB PARIS Paris
Sya Sanon, Les planètes s’alignent Sirène Édition JASS CLUB PARIS Paris samedi 7 février 2026.
Un concert immersif où la musique live dialogue avec une création lumière envoûtante. Jeux de faisceaux, atmosphères célestes et scénographie lumineuse plongent le public au cœur d’une expérience sensorielle totale.
Sa voix puissante et hypnotique, accompagnée de textes poétiques guide le public de planète en planète, jusqu’à Neptune, le royaume des Sirènes.
Pour cette édition spéciale, la scène s’illumine de nouvelles présences : Léonie et Mélusine, artistes montantes de la scène R&B / neo-soul parisienne, ainsi que l’artiste soudanaise Sulafa Elyas.
Sya Sanon / voix
Junior Soares / guitare
Thomas Salvatore / piano
Laure Sanchez / basse
Taylor Philemon / batterie
Guests / Léonie, Mélusine, Sulafa Elyas
Sya Sanon ouvre un passage entre la Terre et son univers parallèle. Sa musique devient un voyage, porté par des sonorités mêlant R&B alternatif, soul et jazz, baignées d’une douce mélancolie.
Le samedi 07 février 2026
de 19h30 à 20h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013
