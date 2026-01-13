Sya Sanon, Les planètes s’alignent Sirène Édition JASS CLUB PARIS Paris

Un concert immersif où la musique live dialogue avec une création lumière envoûtante. Jeux de faisceaux, atmosphères célestes et scénographie lumineuse plongent le public au cœur d’une expérience sensorielle totale.

Sa voix puissante et hypnotique, accompagnée de textes poétiques guide le public de planète en planète, jusqu’à Neptune, le royaume des Sirènes.

Pour cette édition spéciale, la scène s’illumine de nouvelles présences : Léonie et Mélusine, artistes montantes de la scène R&B / neo-soul parisienne, ainsi que l’artiste soudanaise Sulafa Elyas.

Sya Sanon / voix

Junior Soares / guitare

Thomas Salvatore / piano

Laure Sanchez / basse

Taylor Philemon / batterie

Guests / Léonie, Mélusine, Sulafa Elyas

Sya Sanon ouvre un passage entre la Terre et son univers parallèle. Sa musique devient un voyage, porté par des sonorités mêlant R&B alternatif, soul et jazz, baignées d’une douce mélancolie.

Le samedi 07 février 2026

de 20h30 à 21h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T21:30:00+01:00

fin : 2026-02-07T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T20:30:00+02:00_2026-02-07T21:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



