SYCLÉ Hall Rennes 27 – 29 mars Ille-et-Vilaine

**SYCLÉ** est un projet artistique pluridisciplinaire mêlant image, musique et vêtement, centré sur l’upcycling.

L’événement prend la forme d’une exposition interactive mettant en lumière les artistes invités, leur univers et leur processus créatif, à travers création textile, musique et photographie.

**HPLN** est une association de jeunes créatifs rennais spécialisée dans la réalisation vidéo, avec l’idée d’ouvrir ses projets à d’autres arts et à d’autres artistes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



