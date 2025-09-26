Sylado chante..Tartampion déclame ! Café à l’3ndroit Chez Fanchon Eymet

Sylado chante..Tartampion déclame ! Café à l’3ndroit Chez Fanchon Eymet vendredi 26 septembre 2025.

Café à l’3ndroit Chez Fanchon 33 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Début : 2025-09-26
2025-09-26

Venez nombreux assister au concert de Sylado et Tartempion !   .

Café à l'3ndroit Chez Fanchon 33 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 64 80 

