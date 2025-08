Sylvain Beuf « Long distance » quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Sylvain Beuf « Long distance » quartet Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 9 novembre 2025.

Inspiré par ses nombreux voyages et rencontres à travers le monde « Long Distance » est un carnet de route, nourri de paysages à la fois sombres et lumineux, ou mélodies et improvisations s’entrecroisent. Sylvain Beuf nous dévoile, dans ce nouvel album des plus personnels, un jeu subtil et poétique autour de neuf nouvelles compositions.

Pierre Alain Goualch Piano

Philippe Aerts Contrebasse

Jean Luc Landsweertd batterie

Sylvain Beuf saxophones direction musicale

Avec l’enregistrement de son 2ème album c’est un évènement incurable pour découvrir le « Long distance 2 »

Le dimanche 09 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-09T19:00:00+01:00

fin : 2025-11-09T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-09T18:00:00+02:00_2025-11-09T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05