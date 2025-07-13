Sylvain Chauveau Concertôt FRAC Opéra de Limoges FRAC-Artothèque Limoges

Sylvain Chauveau Concertôt FRAC Opéra de Limoges

FRAC-Artothèque 17B Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Echappée au FRAC-Artothèque.

Sylvain Chauveau, piano.

Durée 1h15.

Compositeur et musicien issu de la scène rock, Sylvain Chauveau s’inspire autant de la musique de chambre classique héritée de la renaissance que de la peinture abstraite.

Il crée des compositions minimalistes, aussi bien acoustiques qu’électroniques ou vocales. Sa musique a déjà été interprétée par les pianistes Vanessa Wagner, Melaine Dalibert ou François Mardirossian.

S’il a joué partout dans le monde New York, Tokyo, Londres, Paris (Grand Rex, Café de la Danse), Seattle, Taïwan, Madrid, Chicago, Istanbul, Montréal, Singapour, Moscou… c’est maintenant en train et à vélo qu’il se déplace pour éviter les émissions de carbone !

Il a réalisé de nombreux enregistrements sous différents labels, et, en 2024 La politique du silence. .

+33 5 55 45 95 95

