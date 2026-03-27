Sylvain Courros – Dans mes rêves, Parc aux Angéliques, Bordeaux

Sylvain Courros – Dans mes rêves 27 mars – 28 avril Parc aux Angéliques Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T09:00:00+01:00 – 2026-03-27T19:00:00+01:00

Fin : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00

Dans les premiers jours de leur arrivée sur le territoire, certains migrants ont connu la rue, d’autres l’intérieur exigu et inconfortable d’un véhicule, seul ou en famille. Dans mes rêves cherche à traduire le sentiment de fatalité et de vulnérabilité de ces personnes, dans une mise en scène évoquant le sommeil, dans un abandon total à l’acte photographique.

un événement « Le mois de la photo«

Parc aux Angéliques 87 quai de Queyries, 33000 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/le-mois-de-la-photo »}]

Le besoin d’être en sécurité pour dormir est vital. MDPBX26 exposition

Sylvain Courros, Dans mes rêves.