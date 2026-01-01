Sylvain Del Camp Sud Quartet Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Sylvain Del Camp Sud Quartet

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 20h30. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Dans un quartier animé et populaire, à deux pas du Palais Longchamp, du tramway et du métro 5 avenues, le Club 27, nouveau lieu accueillant, et original vous étonnera par son architecture et son atmosphère chaleureuse…

Il y en a pour tous les goûts au Club 27! Du jazz, du blues, du classique, des jams, des expos, des stand-up…





Ce samedi c’est un concert exceptionnel, avec Sylvain Del Campo, Leith Del Campo, Sam Favreau et Cédrick Bec.





Sylvain del Campo saxophone

Leïth del Campo accordéon

Sam Favreau co,trebasse

Cédrick Bec batterie .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In a lively and popular district, a stone’s throw from the Palais Longchamp, the tramway and the 5 avenues metro station, Club 27, a new welcoming and original venue, will surprise you with its architecture and warm atmosphere?

