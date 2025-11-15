SYLVAIN DUTHU – CABARET VAUBAN Brest

SYLVAIN DUTHU Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

QUAI OUEST MUSIQUES PRÉSENTE : SYLVAIN DUTHUConnu comme chanteur du groupe Boulevard des Airs depuis 20 ans, 500 000 albums vendus et une tournée des zéniths, Sylvain Duthu s’est lancé en solo avec un nouvel album sorti en septembre 2024. Un disque sincère et intime résolument moderne qui mélange chanson et slam.

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29